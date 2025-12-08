Juventus Spalletti | Bocciati? Magari rimandati Siamo stati timidi nella circolazione della palla

Juventus, Spalletti: “Voglio bene sia a chi ha fischiato che a chi non ha fischiato, bocciati? Rimandati! Napoli e i napoletani sempre nel mio cuore, le mie due annate utili per il futuro”. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: Spalletti: “Bocciati? Si, magari rimandati. Siamo stati timidi nella circolazione della palla. Soprattutto dopo il pari”. “Bocciati? Si, magari rimandati. Siamo stati timidi nella circolazione della palla. Soprattutto dopo il pari. Abbiamo fatto la prova di mettere i due davanti, non siamo stati bravi a portarla sulla strada che volevamo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

juventus spalletti bocciati magariSpalletti boccia la Juve: "Abbiamo fatto i passeggeri del Napoli. Yildiz? Dentro uno da 45 milioni" - Sulla differenza che c'è al momento tra Juve e Napoli ha aggiunto: "Non lo so, secondo me possiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Secondo tuttosport.com

juventus spalletti bocciati magariNapoli-Juventus, bocciata la scelta di Spalletti: “Dilettanti” - Juventus, bocciatura lampo e svolta dietro l'angolo: ha già scelto il principale responsabile dell'approccio negativo. Si legge su calciomercato.it

juventus spalletti bocciati magariIL PARERE - Calamai: "Napoli-Juve? Sfida importante, Spalletti ha bisogno di battere i suoi amici" - Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Napoli- Da napolimagazine.com

