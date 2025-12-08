Juventus Spalletti | Bocciati? Magari rimandati Siamo stati timidi nella circolazione della palla
Juventus, Spalletti: “Voglio bene sia a chi ha fischiato che a chi non ha fischiato, bocciati? Rimandati! Napoli e i napoletani sempre nel mio cuore, le mie due annate utili per il futuro”. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: Spalletti: “Bocciati? Si, magari rimandati. Siamo stati timidi nella circolazione della palla. Soprattutto dopo il pari”. “Bocciati? Si, magari rimandati. Siamo stati timidi nella circolazione della palla. Soprattutto dopo il pari. Abbiamo fatto la prova di mettere i due davanti, non siamo stati bravi a portarla sulla strada che volevamo. 🔗 Leggi su Parlami.eu
News recenti che potrebbero piacerti
Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti
Juventus-Sporting Lisbona (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda vittoria per Spalletti?
Bodo/Glimt-Juventus (Champions League, 25-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per Spalletti
Il momento di svolta di Napoli-Juventus è il minuto 75. Spalletti toglie clamorosamente sull’1-1 Yildiz e prende il gol dell’2-1 due minuti dopo senza la possibilità di poter reagire vista l’assenza del suo uomo migliore. Certi giocatori dal campo non devono mai - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Juventus: per Conte è emergenza, Spalletti con Yildiz davanti | Diretta 0-0 | Sassate al bus bianconero trib.al/0JkXt8i Vai su X
Spalletti boccia la Juve: "Abbiamo fatto i passeggeri del Napoli. Yildiz? Dentro uno da 45 milioni" - Sulla differenza che c'è al momento tra Juve e Napoli ha aggiunto: "Non lo so, secondo me possiamo fare meglio di quello che abbiamo fatto oggi. Secondo tuttosport.com
Napoli-Juventus, bocciata la scelta di Spalletti: “Dilettanti” - Juventus, bocciatura lampo e svolta dietro l'angolo: ha già scelto il principale responsabile dell'approccio negativo. Si legge su calciomercato.it
IL PARERE - Calamai: "Napoli-Juve? Sfida importante, Spalletti ha bisogno di battere i suoi amici" - Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato di Napoli- Da napolimagazine.com