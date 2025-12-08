Juventus Spalletti | Bocciati? Magari rimandati Siamo stati timidi nella circolazione della palla

Juventus, Spalletti: “Voglio bene sia a chi ha fischiato che a chi non ha fischiato, bocciati? Rimandati! Napoli e i napoletani sempre nel mio cuore, le mie due annate utili per il futuro”. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: Spalletti: “Bocciati? Si, magari rimandati. Siamo stati timidi nella circolazione della palla. Soprattutto dopo il pari”. “Bocciati? Si, magari rimandati. Siamo stati timidi nella circolazione della palla. Soprattutto dopo il pari. Abbiamo fatto la prova di mettere i due davanti, non siamo stati bravi a portarla sulla strada che volevamo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

