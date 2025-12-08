Juventus sassaiola sul bus prima del match col Napoli
Napoli: sassaiola sul bus della Juventus. La Juventus cade al Maradona perdendo 2- 1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Ad aver fatto parlare prima del match il vergognoso episodio della sassaiola contro il pullman della Juve prima del match. Momenti concitati all’arrivo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Claudio Zuliani. . L'ha meritata il #Napoli Ma l'ha persa #juventus Vergogna per la sassaiola al bus bianconero - facebook.com Vai su Facebook
| Nessuna sassaiola. Fonti vicine alle Forze dell’Ordine riferiscono a NN che effettivamente è stato danneggiato un vetro laterale dell'autobus della Juve, ma non dovrebbe essersi trattato di un sasso, più probabilmente di una bottiglietta. #NapoliJuventus Vai su X
Tensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola - Momenti concitati all'arrivo del bus della Juventus al Maradona per il posticipo: danneggiati alcuni vetri del mezzo. msn.com scrive