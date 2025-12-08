Juventus sassaiola sul bus prima del match col Napoli

Ilprimatonazionale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli: sassaiola sul bus della Juventus. La Juventus cade al Maradona perdendo 2- 1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Ad aver fatto parlare prima del match il vergognoso episodio della sassaiola contro il pullman della Juve prima del match. Momenti concitati all’arrivo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus sassaiola sul bus prima del match col napoli

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, sassaiola sul bus prima del match col Napoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus sassaiola bus primaTensione prima di Napoli-Juventus: il pullman bianconero è stato colpito da una sassaiola - Momenti concitati all'arrivo del bus della Juventus al Maradona per il posticipo: danneggiati alcuni vetri del mezzo. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Sassaiola Bus Prima