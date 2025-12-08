Juventus-Napoli | Greggio esplode su X

Greggio esplode su X Esce il fischio finale del Maradona, Napoli 2-1 Juventus, e parte la bomba. Ezio Greggio, 71 anni, juventino da sempre, conduttore, attore e soprattutto tifoso “malato”, pubblica un post-fiume su X che in pochi minuti diventa virale: oltre 120 mila like, 28 mila retweet e un’eco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli: Greggio esplode su X

Approfondisci con queste news

NON PERDERTI IL NOSTRO POST-PARTITA DI NAPOLI-JUVENTUS - facebook.com Vai su Facebook

Juve, da tre anni la stessa storia… ? Il commento del Direttore Guido Vaciago su Napoli-Juventus #Napoli #Juventus #Tuttosport Vai su X

Greggio attacca la Juventus: “Anche stasera Giovanni e Umberto Agnelli non riposeranno in pace” - Ezio Greggio, attore e noto conduttore che sul suo account Instagram ha pesantemente criticato la Juventus senza risparmiare nessuno ... Scrive ilnapolista.it