Juventus-Napoli Caressa sulla partita

Ilprimatonazionale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caressa smonta la sconfitta Il post-partita di Napoli-Juventus 2-1 non è stato solo un funerale per i sogni scudetto bianconeri: è stato una vivisezione spietata, condotta negli studi di Sky con la precisione di un bisturi. Fabio Caressa, al centro dello studio con Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giuseppe Bergomi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus napoli caressa sulla partita

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Napoli, Caressa sulla partita

Approfondisci con queste news

juventus napoli caressa partitaSKY - Caressa: "Contro il Napoli la peggior partita di Spalletti con la Juventus" - Fabio Caressa, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus a Sky Sport: "Lag ti aiuta in fase difensiva, Neres è decisivo da un mese. napolimagazine.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Napoli Caressa Partita