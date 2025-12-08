Juventus Locatelli dopo Napoli Noi non siamo questo
La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Le parole del capitano Bianconero Manuel Locatelli dopo la partita del Maradona: Le parole di Locatelli “Io penso che dobbiamo proteggerci da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
