Lo sfogo è arrivato a caldo, subito dopo il ko della Juventus contro il Napoli, ed è stato diretto, durissimo, senza alcun filtro. Ezio Greggio, storico tifoso bianconero, ha affidato ai social tutta la propria rabbia per una sconfitta che, a suo avviso, rappresenta solo l’ennesimo capitolo di una gestione ormai fallimentare. Nel mirino dell’attore e conduttore finiscono società, dirigenti, mercato e una squadra che continua a non convincere, nonostante gli investimenti effettuati negli ultimi anni. La battuta d’arresto contro i partenopei ha infatti riacceso il dibattito sui limiti strutturali della Juventus, una squadra assemblata in estate con operazioni onerose ma che fatica a trovare identità e continuità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Juventus, lo sfogo di Ezio Greggio: "Bidoni, mezze tacche. Gli Agnelli..."