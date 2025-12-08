Juventus lo sfogo di Ezio Greggio | Bidoni mezze tacche Gli Agnelli
Lo sfogo è arrivato a caldo, subito dopo il ko della Juventus contro il Napoli, ed è stato diretto, durissimo, senza alcun filtro. Ezio Greggio, storico tifoso bianconero, ha affidato ai social tutta la propria rabbia per una sconfitta che, a suo avviso, rappresenta solo l'ennesimo capitolo di una gestione ormai fallimentare. Nel mirino dell'attore e conduttore finiscono società, dirigenti, mercato e una squadra che continua a non convincere, nonostante gli investimenti effettuati negli ultimi anni. La battuta d'arresto contro i partenopei ha infatti riacceso il dibattito sui limiti strutturali della Juventus, una squadra assemblata in estate con operazioni onerose ma che fatica a trovare identità e continuità.
"Non è più la Juventus": lo sfogo di Ezio Greggio scuote i bianconeri dopo il ko di Napoli - Il conduttore accende il dibattito: attacco frontale a società, dirigenti e calciatori dopo il 2-