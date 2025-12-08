Juventus le pagelle di Napoli | Yildiz luce disastro Koop e Kelly
La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Le pagelle: Le pagelle della Juventus Di Gregorio 6,5; bella parata su Di Lorenzo a metà primo tempo condita da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
