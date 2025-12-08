juventus la stagione da incubo degli ex bianconeri alla fiorentina

L’incubo degli ex Juventini a Firenze La stagione della Fiorentina si sta rivelando un autentico incubo e molti ex juventini sono rimasti coinvolti nel tritacarne viola. Moise Kean, Nicolussi Caviglia, Niccolò Fagioli e Rolando Mandragora sono al centro del calvario che la Fiorentina sta attraversando in questa stagione. La Fiorentina L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

