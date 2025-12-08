Juventus i top e i flop contro il Napoli
La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. I top e i flop dei bianconeri contro il Napoli I top della Juventus Di Gregorio 6,5; bella parata su Di Lorenzo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
