Juventus | i danni al pullman bianconero

Nella serata di ieri sono circolate online immagini choc che mostrano i danni al pullman della Juventus, lasciando lo stadio Diego Armando Maradona con finestrini in frantumi e vetri sparsi. L'incidente ha suscitato grande scalpore tra tifosi e media, sollevando interrogativi sulle cause e le conseguenze di questo episodio.

Le immagini del bus Le immagini sono arrivate in tarda serata e hanno fatto il giro del web in pochi minuti: il pullman della Juventus ha lasciato lo stadio Diego Armando Maradona con due finestrini laterali completamente distrutti, crateri di vetro frantumato proprio all'altezza dei sedili dei giocatori e dello

