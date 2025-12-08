Juventus Graziani durissimo | Spalletti ha fatto un disastro

La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Le scelte di Luciano Spalletti sono state duramente criticate da Ciccio Graziani a ‘La Nuova DS’ su Rai 1 dopo la partita del Maradona: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Graziani durissimo: “Spalletti ha fatto un disastro”

Sapete cosa ha fatto Ciccio Graziani il 10 gennaio 2025 ? Su invito di Urbano Cairo, si è recato al Filadelfia e ha parlato ai calciatori del Torino. Il giorno successivo c'era il derby contro la Juventus. Ai giocatori del Toro come Vlasic, Coco, Maripan, Ciccio Grazi - facebook.com Vai su Facebook

Graziani: "Spalletti disastroso contro il Napoli! La Juventus ha giocato per perdere e dopo il gol..." - Nel corso de La Nuova DS, Ciccio Graziani ha criticato la scelta della formazione e la gestione dei cambi di Spalletti contro il Napoli: "È partito con una formazione di una ... Si legge su tuttojuve.com