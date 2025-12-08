Juventus Graziani durissimo | Spalletti ha fatto un disastro

Ilprimatonazionale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato  Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Le scelte di Luciano Spalletti sono state duramente criticate da Ciccio Graziani a ‘La Nuova DS’ su Rai 1 dopo la partita del Maradona: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus graziani durissimo spalletti ha fatto un disastro

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Graziani durissimo: “Spalletti ha fatto un disastro”

News recenti che potrebbero piacerti

juventus graziani durissimo spallettiGraziani: "Spalletti disastroso contro il Napoli! La Juventus ha giocato per perdere e dopo il gol..." - Nel corso de La Nuova DS, Ciccio Graziani ha criticato la scelta della formazione e la gestione dei cambi di Spalletti contro il Napoli: "È partito con una formazione di una ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Graziani Durissimo Spalletti