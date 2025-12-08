Juventus follie in Serie A | insulti minacce e sassaiole

Ilprimatonazionale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fine settimana di follie i Serie A. I sassi sul bus della Juventus, la rissa Folorunsho-Hermoso e le minacce alle famiglie dei giocatori della fiorentina. Napoli: sassaiola sul bus della Juventus. La Juventus cade al Maradona perdendo 2- 1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus follie in serie a insulti minacce e sassaiole

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, follie in Serie A: insulti, minacce e sassaiole

Approfondisci con queste news

juventus follie serie insultiEzio Greggio sbotta contro la Juve: «Comprati bidoni indegni della Serie A. Giovanni e Umberto Agnelli non riposano in pace» - Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, non ha usato giri di parole per criticare i bianconeri dopo la sconfitta con il Napoli al Diego Armando Maradona. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Follie Serie Insulti