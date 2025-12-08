Juventus Ezio Greggio sulla sconfitta contro Napoli
Greggio in Tempesta su X: “Dirigenza incompetente, bidoni in rosa. Spalletti sacrificato, addio Juventus” Torino, 8 dicembre 2025 – La sconfitta per 2-1 subita dalla Juventus al Maradona non è solo un ko che proietta i bianconeri al sesto posto, con un distacco di otto lunghezze dalla vetta solitaria del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Ezio Greggio durissimo sulla Juventus si lascia andare a un lungo sfogo “Dirigenti incapaci che hanno comprato dei bidoni e giocatori non degni neanche delle ultime squadre di Serie A. Fino alla fine, ma la fine è vicina”: queste le sue parole pubblicate sul - facebook.com Vai su Facebook
Io vorrei sapere se la proprietà della @juventusfc si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società, degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare m Vai su X
Ezio Greggio asfalta la Juve: "Incapaci, hanno preso soltanto bidoni". E su Spalletti... - Il conduttore tv, celebre tifoso bianconero, scrive un lungo post sui social dopo la dura sconfitta contro il Napoli: "Non si può giocare un campionato così" ... Come scrive corrieredellosport.it