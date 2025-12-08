Juventus Ezio Greggio sulla sconfitta contro Napoli

Greggio in Tempesta su X: “Dirigenza incompetente, bidoni in rosa. Spalletti sacrificato, addio Juventus” Torino, 8 dicembre 2025 – La sconfitta per 2-1 subita dalla Juventus al Maradona non è solo un ko che proietta i bianconeri al sesto posto, con un distacco di otto lunghezze dalla vetta solitaria del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus ezio greggio sconfittaEzio Greggio asfalta la Juve: "Incapaci, hanno preso soltanto bidoni". E su Spalletti... - Il conduttore tv, celebre tifoso bianconero, scrive un lungo post sui social dopo la dura sconfitta contro il Napoli: "Non si può giocare un campionato così" ... Come scrive corrieredellosport.it

