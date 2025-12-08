Juventus Caressa Mercato bocciato la peggiore Juve mai creata
Fabio Caressa critica duramente la Juventus, definendola la peggiore mai creata e bocciando il mercato estivo. La squadra bianconera, sconfitta per 2-1 dal Napoli al Maradona, mostra limiti evidenti, sebbene gli azzurri siano stati falcidiati dagli infortuni. Un confronto che solleva molte riflessioni sulla situazione attuale della Juventus.
L’attacco di Fabio Caressa La Juventus cade al Maradona perdendo 2-1 contro un Napoli falciato dagli infortuni ma autore di una grande prova. Uno scatenato Hojlund affonda la Vecchia Signora con una doppietta. Dagli studi di Sky Calcio Club, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha duramente criticato il Direttore Generale Damien L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
