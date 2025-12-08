Juventus | Bremer il ritorno
Bremer, il ritorno In una Juventus che naviga in acque agitate dopo il 2-1 subìto al Maradona contro il Napoli di Conte – con Højlund doppiettista e Yildiz che ha solo illuso con la rete della bandiera – l’infermeria diventa il fronte caldo da cui attendere rinforzi. Al centro di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
