Juve prima il Napoli e poi il mercato | tre motivi per il sì a Mendoza | CMIT

Ieri la sfida contro i campioni d’Italia in carica del grande ex Antonio Conte, da oggi bisognerà iniziare a pensare seriamente ai rinforzi di gennaio La gara contro il Napoli veniva considerata come un vero e proprio spartiacque della stagione, anche per esplicita dichiarazione di Luciano Spalletti alla vigilia. Mendoza (Ansa) – Calciomercato.it Adesso, però, è il momento di pensare alla sessione invernale del calciomercato, per l’amministratore delegato Damien Comolli e i suoi collaboratori ci sarà molto da lavorare. Il dirigente francese si è detto pronto a sfruttare eventuali opportunità che si presenteranno, ma è chiaro a tutti come la squadra bianconera necessiti di rinforzi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve, prima il Napoli e poi il mercato: tre motivi per il sì a Mendoza