Juve pazienza già finita con Spalletti | tutti rivogliono Conte

La Juventus si trova di fronte a una svolta cruciale, con i tifosi che ormai chiedono a gran voce il ritorno di Antonio Conte. Dopo mesi di delusioni e risultati insoddisfacenti, il nome dell’ex allenatore sembra essere l’unica soluzione per rilanciare la squadra e riaccendere l’entusiasmo intorno al club.

Il tifo bianconero non ha smesso di sognare il ritorno del grande ex, è lui l’unico nome per rilanciare una Vecchia Signora in rottura prolungata Il mondo si è ribaltato, rispetto ad alcuni anni fa. Napoli-Juventus ha confermato lo stato dell’arte, sono gli azzurri ad essere squadra con mentalità, competitivi nonostante le assenze, i bianconeri non sono nemmeno la copia sbiadita di ciò che sono stati e non sembrano in grado di puntare a grandi traguardi. Una differenza enorme emersa in campo, ben oltre il 2-1 finale. Una differenza sancita da un nome, quello di Antonio Conte. Juve nel tunnel, pazienza già finita con Spalletti: tutti rivogliono Conte – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it