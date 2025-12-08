Juve così non va | bianconeri ancora ko al Maradona se Spalletti vuole risalire dovrà necessariamente fare queste due cose E quel paragone con Thiago Motta brucia

Juve, la Gazzetta analizza il ko di Napoli: occasione persa per la classifica, serve un’identità subito mentre il paragone con l’ex tecnico brucia. Il risveglio della Juventus dopo il posticipo del ‘Maradona’ è amaro e porta con sé il peso di una tradizione negativa che sembra non avere fine. La sconfitta per 2-1 contro il Napoli (decisa dalla doppietta di Hojlund) non è solo un passo falso in classifica, ma rappresenta la settima sconfitta consecutiva rimediata dai bianconeri nell’impianto di Fuorigrotta. Un tabù che nemmeno il ritorno del grande ex Luciano Spalletti è riuscito a sfatare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

