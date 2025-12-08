Jujutsu Kaisen - Esecuzione la recensione | al cinema la discesa negli inferi di Itadori Juji

Jujutsu Kaisen - Esecuzione è il nuovo film che porta gli spettatori in un viaggio negli inferi, arrivando nelle sale italiane dall’8 dicembre. Questo lungometraggio funge da collegamento con la terza stagione, in uscita a gennaio 2026 su Crunchyroll, offrendo un’anticipazione delle avventure di Itadori e dei suoi alleati nel mondo della jujutsu.

