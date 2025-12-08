Judo Irene Pedrotti e Tiziano Falcone in evidenza nel Grand Slam di Tokyo

Il 2025 del judo internazionale è giunto ai titoli di coda. Sui tatami del Grand Slam di Tokyo (Giappone) l’ultimo atto di un’annata in cui i padroni di casa hanno gonfiato il petto. La selezione del Sol Levante, infatti, ha messo a referto nella due-giorni nipponica 11 vittorie e 37 atleti posizionati nella top-3 su 14 categorie di peso. Un bel bottino, ma parlando di una corazzata non c’è da stupirsi. Tra le fila azzurre non sono arrivati i podi, ma ci sono stati dei piazzamenti che meritano attenzione. Il riferimento è a Irene Pedrotti e a Tiziano Falcone, impegnati rispettivamente nei -70 kg femminili e nei -90 kg maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it

