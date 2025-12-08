Judo Borgolavezzaro buoni piazzamenti al memorial Baladelli
Chiusura dell'anno sportivo per gli agonisti del Judo Borgolavezzaro con buone prestazioni. Al trofeo ad Asti dedicato al Maestro Baladelli, pioniere del judo piemontese e italiano, hanno partecipato più di 300 iscritti per 70 associazioni e gli allievi borghigiani, 12 atleti in gara, hanno. 🔗 Leggi su Today.it
