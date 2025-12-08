Sono molteplici i super poteri di Thor, personaggio immaginario dei fumetti. Ma anche quelli mostrati sabato sera contro la capolista Brescia dall’ultimo acquisto biancorosso JT Thor sono stati apprezzati dai fan di via Guasco. L’atletismo, le stoppate, i tiri da tre e le schiacciate del cestista del Sud Sudan hanno già eletto JT come nuovo beniamino del palaBigi alla prima apparizione davanti al pubblico amico. Il tabellino dice tutto: 20 punti con 47 da 2, 44 da 3, una schiacciata, 2 stoppate, 8 rimbalzi in 25 minuti sul parquet. La tua prima partita al Bigi è stata davvero notevole. Quali sono le tue impressioni? "Mi è piaciuto molto quello che ci ha trasmesso il pubblico, si è avvertita una bella atmosfera e grande energia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - JT conquista il pubblico ma non si accontenta: "Devo assolutamente fare meglio a rimbalzo"