John Cena | La mia prima bevuta la feci a 26 anni con The Undertaker

John Cena, 17 volte campione del mondo e icona del wrestling, condivide un episodio inaspettato della sua vita: la sua prima bevuta, avvenuta a 26 anni in compagnia di The Undertaker. Un aneddoto che rivela un lato più personale di uno dei wrestler più amati e rispettati di sempre.

John Cena, il 17 volte campione del mondo, il wrestler più grande di tutti i tempi, ha ancora degli aneddoti da svelare. La sua carriera sta per concludersi, quindi quale periodo migliore se non questo per svelarli. A bere con The Undertaker. In un’intervista con Bill Simmons di The Ringer, Cena ha svelato che la sua prima bevuta in compagnia fu con The Undertaker, e che quest’ultimo gli ha anche lasciato alcuni consigli utili durante la serata. Ecco l’estratto: “La mia prima bevuta l’ho fatta con The Undertaker. Avevo 26 anni. Mi sedetti servirono le birre ero: ‘Non. vabbè ci provo.’ Avevo di fianco questa figura saggia, molto stoica, parlava anche poco, ma mi ha accolto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net