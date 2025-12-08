Jim Caviezel l’ex Gesù Cristo di Mel Gibson sarà Jair Bolsonaro in un nuovo biopic

Dopo non essere stato riconfermato nel sequel de La Passione di Cristo, l'attore interpreterà la controversa figura di Bolsonaro, l'ex Presidente del Brasile arrestato lo scorso novembre Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto Jim Caviezel dopo il mancato ritorno ne La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson ora abbiamo la risposta: è in Brasile a girare un biopic sull'ex presidente Jair Bolsonaro. Caviezel interpreterà proprio Bolsonaro, figura controversa che è stata incarcerata lo scorso novembre, nel prossimo biopic intitolato Dark Horse. Nel settembre 2025, Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e 3 mesi di prigione per aver pianificato un colpo di stato, sebbene lui e i suoi sostenitori neghino fermamente le accuse e abbiano paragonato il suo trattamento al "lawfare" affrontato da Donald Trump . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

