Jennifer Lopez sparito il tatuaggio dedicato a Ben Affleck | Ha iniziato la rimozione laser

Jennifer Lopez ha iniziato la rimozione laser del tatuaggio dedicato a Ben Affleck, segnando un ulteriore passo nel suo percorso di cambiamento. La relazione tra i due, ormai terminata, sembra influenzare anche i ricordi visivi che li hanno uniti. La scelta di Jennifer di cancellare il tatuaggio rappresenta simbolicamente un nuovo capitolo della sua vita.

