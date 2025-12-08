Jennifer Lopez sparito il tatuaggio dedicato a Ben Affleck | Ha iniziato la rimozione laser

Leggo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lopez ha iniziato la rimozione laser del tatuaggio dedicato a Ben Affleck, segnando un ulteriore passo nel suo percorso di cambiamento. La relazione tra i due, ormai terminata, sembra influenzare anche i ricordi visivi che li hanno uniti. La scelta di Jennifer di cancellare il tatuaggio rappresenta simbolicamente un nuovo capitolo della sua vita.

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è solo un lontano ricordo. Forse anche l'affetto è destinato a scomparire, proprio come il tatuaggio della popstar statunitense, 56. 🔗 Leggi su Leggo.it

