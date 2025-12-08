Jenna Ortega e Anya Taylor-Joy abito rosso contro abito nero | è gara di stile a Marrakech

Due star del cinema moderno, Jenna Ortega e Anya Taylor-Joy, si sono ritrovate fianco a fianco sotto i riflettori del Marrakech International Film Festival 2025, catturando l’attenzione generale con la loro bellezza e il loro inconfondibile stile. Come membri della giuria della 22ª edizione del Festival, le due attrici non hanno solo vegliato sul grande schermo, ma hanno anche regalato ai fotografi momenti memorabili sul red carpet indossando, per l’occasione, due abiti decisamente opposti tra loro, uno in rosso e l’altro in total black, facendo subito scattare una vera e propria gara di stile per decretare quale fosse la più glamour delle due. 🔗 Leggi su Dilei.it

