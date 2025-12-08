Jasmine Paolini | Sara Errani entra nel mio team lei è di un altro livello Sinner e Alcaraz? Incredibili
Jasmine Paolini, ospite di ‘Che Tempo che Fa’ sul Nove, ufficializza l’ingresso di Sara Errani nel suo staff. “Avrò due persone nel team, Danilo Pizzorno che sarà il mio allenatore e Sara Errani che farà più la parte tattica di partita, perché lei tatticamente è another level”. “ Prima di vincere le Olimpiadi non ce le avevo molto in testa. È brutto da dire, ma per il tennis le Olimpiadi, essendo ogni 4 anni e mentre ogni anno ci sono gli Slam, un pochino secondo me sono messe da parte. Quando Sara mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi. le ho detto ‘va bene’ – ha raccontato la tennista azzurra – Abbiamo iniziato a giocare il doppio e vedevo che giocavamo bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it
