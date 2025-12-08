Jasmine Carrisi Shock | Ho fatto TROPPI Filler… ora svelo tutto!

La figlia di Al Bano rompe il silenzio: “Ero ossessionata dai filler”. Ma la verità. secondo SHOCK NEWS, è tutt’altro. #jasminecarrisi #filler #gossip #shocknews #vipdrama #parodia #viralnews #bellezza #scandalo Jasmine Carrisi ha ammesso di avere esagerato con i filler alle labbra. Ma secondo fonti surreali (che nessuno controlla), la verità sarebbe ancora più folle: pare che dietro ogni ritocco ci fosse un accordo segreto con un “club delle labbra perfette”, un’élite di star che ogni notte si ritrova per stabilire “il labbro dell’anno”. Veronica – sì, un nome di fantasia – sarebbe in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Jasmine Carrisi Shock: Ho fatto TROPPI Filler… ora svelo tutto!

