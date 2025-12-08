JAS Honda NSX Tensei ed Encor Lotus Esprit le ultime berlinette resuscitate dal restomod – FOTO

‹ › 1 7 Encor Lotus Esprit. ‹ › 2 7 Encor Lotus Esprit. ‹ › 3 7 Encor Lotus Esprit. ‹ › 4 7 JAS Honda NSX Tensei. ‹ › 5 7 JAS Honda NSX Tensei. ‹ › 6 7 JAS Honda NSX Tensei. ‹ › 7 7 Encor Lotus Esprit. La febbre del restomod non accenna a placarsi e, anzi, continua a regalare interpretazioni mozzafiato di icone del passato. Le ultime due supercar a rinascere sotto una veste contemporanea sono la giapponese Honda NSX e l’inglese Lotus Esprit, due berlinette mitiche per gli appassionati di automobilismo. Partiamo da Lotus: a 50 anni dal suo debutto, la mitica Esprit è stata sottoposta a una profonda “chirurgia” da parte dell’atelier britannico Encor, che ha presentato la sua interpretazione moderna della cuneiforme sportiva: la Encor Series 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - JAS Honda NSX “Tensei” ed Encor Lotus Esprit, le ultime berlinette resuscitate dal restomod – FOTO

