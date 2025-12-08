L'articolo analizza le dichiarazioni di Jacobelli rivolte a Spalletti, mettendo in discussione il rendimento di Yildiz e confrontandolo con le prestazioni di David e Openda. Si approfondiscono le aspettative dei tifosi e le possibili strategie per migliorare le prestazioni dei giocatori in vista delle prossime sfide.

Jacobelli: «Vorrei fare questa domanda a Spalletti. Se Yildiz deve dare di più allora David e Openda.». Il commento del giornalista. Su Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato così la sconfitta della Juventus al Maradona con il Napoli. Si legge: «Perché il cambio di Yildiz? “ Una settimana fa mi chiedevate se avrebbe dovuto riposare. Ho inserito Openda, pagato 45-50 milioni: deve dare di più anche Kenan. Può offrirci tanto, ma se la squadra ha bisogno di vampate e intuizioni, anche lui deve aumentare il suo contributo “. Dopo la sconfitta del Maradona, Luciano Spalletti ha spiegato così la scelta di sostituire Yildiz(19 presenze, 6 gol e 4 assist) con Openda al minuto 26 del secondo tempo, quando il punteggio era sull’1-1, raggiunto 7 minuti prima dai bianconeri grazie al colpo da biliardo proprio del Numero 10, autore del primo tiro in porta juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com