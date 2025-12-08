Ivrea neonata morta nell' incidente | l' ipotesi agghiacciante chi è fuggito

Sabato sera sull'autostrada A5 Torino-Aosta, un grave incidente ha coinvolto una Fiat 500X con una mamma e la sua neonata di tre mesi, Lucia. L'auto è stata tamponata violentemente, generando una tragedia. La dinamica dell'incidente e l'identità di chi è fuggito sono al centro delle indagini, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica vicenda.

Sabato sera, poco prima delle 20, sull’autostrada A5 Torino-Aosta all’altezza di Volpiano (Torino), una Fiat 500X con a bordo una mamma e la sua bimba di appena tre mesi, Lucia, è stata tamponata violentemente. L’urto ha fatto sbalzare l’ovetto della piccola fuori dall’abitacolo: Lucia è finita sull’asfalto e subito dopo è stata investita da uno o più veicoli in transito. La neonata è morta sul colpo.La madre è rimasta ferita in modo non grave ed è stata ricoverata sotto choc. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dalla fuga nei confronti dei conducenti di almeno due mezzi coinvolti che si sono allontanati senza fermarsi né prestare soccorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ivrea, neonata morta nell'incidente: l'ipotesi agghiacciante, chi è fuggito

Altri contenuti sullo stesso argomento

++ Indagine per omicidio stradale: la morte della neonata al vaglio della Procura di Ivrea ++ Proseguono le indagini sull’incidente di sabato sera sull’A5 Torino-Aosta, a Volpiano, in cui è morta una neonata di due mesi. La Procura di Ivrea, guidata dal Pm Gab - facebook.com Vai su Facebook

Neonata morta sull’A5 a Volpiano, caccia ai due conducenti che sono scappati senza prestare soccorso - La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente dopo lo schianto costato la vita una neonata a Volpiano, sull'A5 ... Come scrive virgilio.it