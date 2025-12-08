Iva Zanicchi sbotta da Del Debbio | Non venite a romperci le

Il resto è Iva. Intesa come Iva Zanicchi, che a 85 anni vivacemente portati mette a ferro e fuoco lo studio di Dritto e rovescio, su Rete 4. Prima imbarazza Paolo Del Debbio («Il brizzolato più sexy di Mediaset. Sei un uomo molto affascinante») poi risponde colpo su colpo a maranza e islamici. senza andare per il sottile. «Tu poi andrai a lavorare e se potrai te le comprerai le scarpe, sennò vai scalzo, delinquente, non ha senso - è la lezione morale agli immigrati di seconda generazione, sempre più spesso dediti alla piccola criminalità e cultori della vita da gangster -. È vero che siamo di un’altra generazione, non auguro a nessuno quel che ho vissuto io. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

