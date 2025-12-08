Italia sta accadendo in questi istanti | valigia sospetta arrivano gli artificeri

In un momento di festa, Polla si trova al centro dell'attenzione a causa di una valigia sospetta. La presenza degli artificeri ha interrotto la serenità del pomeriggio, creando un'atmosfera di attesa e preoccupazione tra i residenti. La situazione è in evoluzione, mentre le forze dell'ordine interagiscono con il dispositivo di sicurezza.

Il pomeriggio di festa si è incrinato all'improvviso, trasformando la quiete di Polla in una scena di attesa tesa e silenziosa. Davanti al muro perimetrale dell'ospedale Luigi Curto, accanto alle abitazioni che guardano quotidianamente l'ingresso della struttura, è comparsa una valigia chiusa con del nastro adesivo, abbandonata come un oggetto fuori posto in un giorno che non dovrebbe conoscere inquietudini. In pochi minuti quella presenza muta è diventata un punto di domanda enorme, capace di fermare il via vai di auto e pedoni, lasciando nell'aria la sospensione che precede ogni intervento delicato.

