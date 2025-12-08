istituto di agazzi e pb73 uniti nel nuovo progetto volontabili

Arezzo, 8 dicembre 2025 – Un progetto per valorizzare il contributo delle persone con disabilità all’interno della società. L’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi e la onlus PB73 hanno unito le forze per dare il via al nuovo percorso VolontAbili dove l’approccio alla disabilità subisce un’evoluzione per trasformare chi solitamente riceve supporto in protagonista attivo della comunità in grado di offrire aiuto, sviluppare legami e contribuire concretamente al benessere collettivo. Due utenti della Comunità Alloggio Protetta “Il Ramo” in via Aliotti verranno, infatti, coinvolti come volontari al Charity Shop “San Lorentino” in via Garibaldi per condurre attività solidali di raccolta fondi per fornire un contributo concreto a situazioni di fragilità e difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

