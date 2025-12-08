Isola d' Elba | Finisce fuori strada e si ribalta con l' auto rubata poco prima | denunciato 25enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio hanno individuato e denunciato un giovane di 25 anni, residente a Firenze ma domiciliato sull’Isola d’Elba, ritenuto gravemente indiziato del furto aggravato di un’auto regolarmente parcheggiata in sosta avvenuto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

