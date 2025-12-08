Isola d' Elba | Finisce fuori strada e si ribalta con l' auto rubata poco prima | denunciato 25enne

Un giovane di 25 anni, residente a Firenze ma domiciliato sull’Isola d’Elba, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver causato un incidente con un’auto rubata poco prima. L’incidente, avvenuto mentre il veicolo era fuori strada, ha portato alla sua identificazione e alle indagini sulla vicenda.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio hanno individuato e denunciato un giovane di 25 anni, residente a Firenze ma domiciliato sull’Isola d’Elba, ritenuto gravemente indiziato del furto aggravato di un’auto regolarmente parcheggiata in sosta avvenuto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

Dicembre Isola d'Elba - facebook.com Vai su Facebook

L’Isola d’Elba: molto più di un paradiso balneare, un viaggio tra storia, geologia e sapori autentici - L'Isola d'Elba si distingue non solo per il richiamo delle sue celebri coste, ma per la capacità di offrire un viaggio a più dimensioni che intreccia in ... Come scrive zon.it