Isobel Kinnear dal palco di Amici al quiz più amato d’Italia | ecco la nuova stella australiana della TV italiana

Mondouomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 dicembre 2025, la vediamo ogni sera alle 18:45 su Canale 5 al fianco di Max Giusti in Caduta Libera, segnando un passaggio cruciale nella sua carriera: da ballerina a co-conduttrice di uno dei programmi più seguiti del preserale italiano L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Isobel Kinnear, dal palco di Amici al quiz più amato d'Italia: ecco la nuova stella australiana della TV italiana.

