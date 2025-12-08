Isobel Kinnear chi è la valletta che affianca Max Giusti a Caduta Libera?

Nonsolo.tv | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isobel Kinnear è la valletta che accompagna Max Giusti nel programma

  Isobel Kinnear è uno dei volti più freschi del panorama televisivo italiano. È bionda dal fisico statuario. australiana di nascita e cittadina del mondo per vocazione artistica. È stata scelta come nuova valletta della rinnovata edizione di Caduta Libera, il game show di Canale 5 ora affidato alla conduzione di Max Giusti. Ma chi è davvero Isobel? E come ha costruito il percorso che l’ha portata ad affermarsi anche in Italia? Isobel, nata nel 2003, cresce in Australia, dove fin da giovanissima si avvicina alla danza. La sua formazione è particolarmente ricca: studia balletto classico, modern, jazz e contemporaneo in accademie prestigiose, partecipando a competizioni e stage che le permettono di maturare una tecnica solida e versatile. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

isobel kinnear chi 232 la valletta che affianca max giusti a caduta libera

© Nonsolo.tv - Isobel Kinnear, chi è la valletta che affianca Max Giusti a Caduta Libera?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

isobel kinnear 232 vallettaIsobel Kinnear, la scommessa preserale di Canale 5: sarà la nuova Samira Lui? - Il nome di Isobel Kinnear circola da settimane nei corridoi di Cologno Monzese, e ora &#232; ufficiale: sarà lei ad affiancare Max Giusti nel nuovo preserale di Canale 5, Caduta Libera. Scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Isobel Kinnear 232 Valletta