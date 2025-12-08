Isobel Kinnear chi è la valletta che affianca Max Giusti a Caduta Libera?
Isobel Kinnear è la valletta che accompagna Max Giusti nel programma
Isobel Kinnear è uno dei volti più freschi del panorama televisivo italiano. È bionda dal fisico statuario. australiana di nascita e cittadina del mondo per vocazione artistica. È stata scelta come nuova valletta della rinnovata edizione di Caduta Libera, il game show di Canale 5 ora affidato alla conduzione di Max Giusti. Ma chi è davvero Isobel? E come ha costruito il percorso che l’ha portata ad affermarsi anche in Italia? Isobel, nata nel 2003, cresce in Australia, dove fin da giovanissima si avvicina alla danza. La sua formazione è particolarmente ricca: studia balletto classico, modern, jazz e contemporaneo in accademie prestigiose, partecipando a competizioni e stage che le permettono di maturare una tecnica solida e versatile. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
