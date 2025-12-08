Ipertensione e dieta | i benefici delle patate dolci

In Italia un adulto su tre soffre di pressione alta e una dieta equilibrata, ricca di potassio e povera di sodio, può aiutare ad abbassare i livelli di pressione sanguigna. In alcuni casi, quando la pressione sanguigna è moderatamente alta, le misure dietetiche possono talvolta essere sufficienti per arrestare l'aumento o addirittura normalizzare i valori. Oltre una certa soglia, non sono sufficienti a controllare la condizione, ma dovrebbero integrare il trattamento farmacologico e tra gli alimenti da privilegiare, le patate dolci sono ricche di benefici. Cos'è la pressione alta?. L'ipertensione arteriosa è caratterizzata da un aumento anormalmente elevato e prolungato della pressione sanguigna all'interno delle arterie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ipertensione e dieta: i benefici delle patate dolci

