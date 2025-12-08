Investimento mortale sui binari circolazione sospesa

Genovatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è morta investita da un treno nei pressi della stazione di Quarto. È successo intorno alle 14.15 di lunedì 8 dicembre 2025, giorno dell'Immacolata.La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Quarto e Nervi per accertamenti dell'autorità giudiziaria. I treni Alta Velocità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

investimento mortale binari circolazioneInvestita sui binari una persona nella stazione di Quarto, circolazione dei treni bloccata - ancora non è stato possibile stabilire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario ... Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Investimento Mortale Binari Circolazione