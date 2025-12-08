Investe un cinghiale sull' Appia | ferita la moglie del conducente

Latinatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Percorreva la via Appia, in direzione Itri, all'altezza di Fondi, alla guida della sua auto, quando ha investito un cinghiale sbucato improvvisamente dalla vegetazione a margine della carreggiata. L'impatto è stato inevitabile e l'animale è morto sul colpo. Il sinistro è avvenuto all'altezza del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

