Inverno in pausa a Como | anticiclone 12 gradi ma nebbia in agguato
La seconda settimana di dicembre si apre con un robusto anticiclone che, secondo i meteorologi di 3bmeteo, dominerà gran parte dell’Europa centro-meridionale e la nostra Penisola. Una configurazione che porterà stabilità, poche piogge e temperature decisamente più alte della media del periodo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Meteo – inverno in pausa con il rialzo delle temperature anche di 8 gradi atteso nei prossimi giorni - arriva un robusto anticiclone sul Mediterraneo, inverno in pausa con tempo stabile e temperature sopra media almeno fino a metà mese ... Secondo centrometeoitaliano.it