Inverno in pausa a Como | anticiclone 12 gradi ma nebbia in agguato

Quicomo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda settimana di dicembre si apre con un robusto anticiclone che, secondo i meteorologi di 3bmeteo, dominerà gran parte dell’Europa centro-meridionale e la nostra Penisola. Una configurazione che porterà stabilità, poche piogge e temperature decisamente più alte della media del periodo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

