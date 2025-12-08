Invasione inglese | 5600 tifosi di Liverpool e Chelsea tra Milano e Bergamo
Le due squadre inglesi rivali impegnate contro Inter e Bergamo. Un caso più unico che raro. I comuni delle due città hanno disposto alcune misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alle 21:10 “Khartoum” di Basil Dearden con Charlton Heston, Laurence Oliver Nordafrica | Il generale inglese Gordon viene inviato in Sudan per difendere la città di Khartoum dall'invasione dell'esercito musulmano, guidato dal leader messianico Muhammad - facebook.com Vai su Facebook
