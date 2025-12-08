Intesa tra scuola di poesia e Comune

Prosegue il ‘matrimonio’ tra il Comune di Civitanova e la scuola di cultura e scrittura poetica ‘Sibilla’, progetto curato dal poeta marchigiano Umberto Piersanti con l’obiettivo di allargare la conoscenza della poesia. Il rapporto con Civitanova va avanti dal 2014 e con successo, attraverso la promozione di incontri sulla conoscenza della poesia, la pratica diretta dei testi e la frequentazione di poeti e critici del panorama contemporaneo. Dal 2015 sono uscite, per la casa editrice Affinità Elettive, che collabora con la scuola, antologie di poesie e saggiche testimoniano l’attività di questi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intesa tra scuola di poesia e Comune

