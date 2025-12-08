Interventi di manutenzione dei fossi | senso unico alternato in diverse vie del territorio comunale

Al fine di consentire interventi urgenti di manutenzione dei fossi di scolo delle acque meteoriche, a partire da domani, martedì, alcune strade del territorio comunale saranno interessate da significative modifiche temporanee alla circolazione.A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini e di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

