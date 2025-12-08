Inter U23 orgoglio Kamate dopo Arzignano | Fiero di fare parte di questa squadra
Inter News 24 Inter U23 Arzignano, Kamate capitano tra difficoltà e orgoglio dopo il terzo stop consecutivo: le ultime sulla seconda squadra nerazzurra. Non basta una ripresa giocata quasi interamente in superiorità numerica all’Inter U23, che sul campo dell’ Arzignano Valchiampo non va oltre l’1-1. Per la formazione nerazzurra si tratta del terzo risultato utile consecutivo senza vittorie, un momento complicato che impone riflessioni sul piano della continuità e della concretezza sotto porta. Nel match andato in scena in Veneto, la fascia da capitano è finita sul braccio di Issiaka Kamate, centrocampista francese classe giovane ma già dotato di grande personalità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
“Li hanno asfaltati. È una questione di fiducia e una questione di orgoglio. Quella contro il Como é stata una gara dove l'Inter voleva far vedere chi è la squadra che gioca bene, che pressa bene. Volevano dare una lezione alla miglior difesa del campionato pe - facebook.com Vai su Facebook
Inter, l'orgoglio di Chivu: "So chi sono e cosa posso dare a questa società" Vai su X
Inter U23, tutto l’orgoglio di Kamate: “Fiero di fare parte di questa squadra” - Le parole del centrocampista francese, oggi capitano della formazione nerazzurra nel match contro l'Arzignano ... Lo riporta msn.com