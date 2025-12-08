INTER-ROMA 0-1 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024 25

Justcalcio.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivivi le azioni più belle della partita tra Inter e Roma, terminata 0-1 grazie al gol di Soule Serie A 202425. Guarda questo video su Youtube L'articolo INTER-ROMA 0-1 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

inter roma 0 1Serie A, il Napoli vince 1-0 a Roma e l’Inter 2-0 a Pisa. Ok anche Atalanta e Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli vince 1- Lo riporta tg24.sky.it

inter roma 0 1Serie A, Milan-Roma 1-0. Ok Inter, Lecce e Bologna in trasferta. Torino-Pisa 2-2. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Milan- Secondo tg24.sky.it

inter roma 0 1Tutte le notizie di domenica 23 novembre: Inter-Milan 0-1, la Roma è prima da sola - La Roma supera l’ostacolo Cremonese e vola, momentaneamente, da sola in vetta alla classifica. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Roma 0 1