INTER-ROMA 0-1 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2024 25
Rivivi le azioni più belle della partita tra Inter e Roma, terminata 0-1 grazie al gol di Soule Serie A 202425. Guarda questo video su Youtube L'articolo INTER-ROMA 0-1 HIGHLIGHT ESTESI SERIE A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondisci con queste news
L’espulsione di Çelik costa cara: la Roma resta in dieci uomini all’inizio della ripresa e nel finale incassa il gol di Gaetano, i giallorossi perdono a Cagliari e scivolano a -3 dall’Inter capolista - facebook.com Vai su Facebook
L' #Inter ci riprova per Manu Konè: la risposta della #Roma calciomercato.com/liste/l-inter-… Vai su X
Serie A, il Napoli vince 1-0 a Roma e l’Inter 2-0 a Pisa. Ok anche Atalanta e Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli vince 1- Lo riporta tg24.sky.it
Serie A, Milan-Roma 1-0. Ok Inter, Lecce e Bologna in trasferta. Torino-Pisa 2-2. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Milan- Secondo tg24.sky.it
Tutte le notizie di domenica 23 novembre: Inter-Milan 0-1, la Roma è prima da sola - La Roma supera l’ostacolo Cremonese e vola, momentaneamente, da sola in vetta alla classifica. Come scrive calciomercato.it