Inter news il difensore salta la rifinitura per influenza | a rischio con il Liverpool?
Inter news. Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Liverpool, arriva una notizia preoccupante per l’Inter. Durante l’allenamento mattutino, la squadra di Cristian Chivu è scesa in campo quasi al completo, ma mancava un nome pesante: Manuel Akanji. Il difensore svizzero non ha preso parte alla rifinitura a causa di un attacco influenzale che lo ha costretto a restare ai box. Una defezione inattesa per Chivu, che considera Akanji uno dei pilastri della sua linea difensiva. Inter news, le condizioni di Akanji da valutare. Le condizioni del giocatore saranno valutate tra stasera e domani: se la sintomatologia dovesse rientrare, Akanji verrà convocato e sarà messo a disposizione per la sfida con i Reds. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
