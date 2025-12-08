Inter Liverpool una vittoria domani avrebbe un doppio significato | Chivu si affida all’esperienza di quel suo giocatore
Inter News 24 . Le ultime. Smaltita l’euforia per la roboante vittoria in campionato contro il Como, per l’Inter è tempo di tornare a respirare l’aria delle grandi notti europee. Domani sera, la “Scala del Calcio” si vestirà a festa per accogliere il Liverpool in una sfida cruciale per il cammino in Champions League. La squadra guidata da Cristian Chivu vuole farsi trovare pronta per un appuntamento che vale molto più dei tre punti in palio, rappresentando un vero e proprio esame di maturità internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
