Inter Liverpool Thuram alla vigilia | È il momento peggiore per affrontarli

Alla vigilia del decisivo sesto turno di Champions League, Marcus Thuram affianca Cristian Chivu in conferenza stampa ad Appiano Gentile per presentare la super sfida contro il Liverpool. L'Inter arriva dal convincente 4-0 rifilato al Como e vuole reagire dopo la beffa di Madrid. Un Liverpool ferito è più pericoloso? "Non credo che l'Inter abbia qualcosa in più. Ogni partita fa storia a sé. Affronteremo una squadra piena di campioni e, quando questi vengono messi in dubbio, sono i primi a voler dimostrare il contrario. Tutti pensano che questo sia il momento ideale per sfidare il Liverpool, ma non è così".