Inter Liverpool Thuram alla vigilia | È il momento peggiore per affrontarli
Alla vigilia del decisivo sesto turno di Champions League, Marcus Thuram affianca Cristian Chivu in conferenza stampa ad Appiano Gentile per presentare la super sfida contro il Liverpool. L’Inter arriva dal convincente 4-0 rifilato al Como e vuole reagire dopo la beffa di Madrid. Un Liverpool ferito è più pericoloso? “Non credo che l’Inter abbia qualcosa in più. Ogni partita fa storia a sé. Affronteremo una squadra piena di campioni e, quando questi vengono messi in dubbio, sono i primi a voler dimostrare il contrario. Tutti pensano che questo sia il momento ideale per sfidare il Liverpool, ma non è così”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu e Marcus Thuram in vista di Inter-Liverpool ? bit.ly/3MtV7A8 Vai su X
Brutte notizie per #Chivu alla vigilia di Inter-Liverpool: #Akanji salta la rifinitura per febbre ed è a rischio per la sfida di domani a San Siro #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianch - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Thuram: "Tutti dicono che è il momento migliore per affrontare il Liverpool, forse no" - Vigilia di Champions League in casa Inter: domani a San Siro arriva il Liverpool. Lo riporta tuttomercatoweb.com